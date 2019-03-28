Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan  eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15  yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık  Sarıkaya ve avukatı hazır bulundu.Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar  gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının  beyanını aldı.

Ardından söz verilen duruşma savcısı, bu aşamada dosyanın  tamamlandığını belirterek, esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.Mütalaasını açıklayan savcı, FETÖ üyesi olduğunu kaydettiği sanık  Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle  cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın cezasının üst sınırdan verilmesini  istedi. Duruşmaya devam ediliyor.