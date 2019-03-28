Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sarıkaya ve avukatı hazır bulundu.Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.

Ardından söz verilen duruşma savcısı, bu aşamada dosyanın tamamlandığını belirterek, esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.Mütalaasını açıklayan savcı, FETÖ üyesi olduğunu kaydettiği sanık Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın cezasının üst sınırdan verilmesini istedi. Duruşmaya devam ediliyor.