Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Sordum buraya bugüne kadar hiç Cumhurbaşkanı geldi mi? dedim. Dediler ki yok. Haymana'ya içinde konferans ve spor salonu kütüphane engelliler yaşlılar hanımlar lokali gibi hizmet birimlerinin olacağı Aile Yaşam Merkezi yapacağız.

''İLÇEMİZİ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ''

İlçemizi bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Haymana'ya bir bioenerji tesisi kuracağız. Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına yapılan 25 lira destek ödemesine ilave önümüzdeki yıldan itibaren damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek vereceğiz. Hedefimiz küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir.

''TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİN SORUMLUSU BENİM''

Doların 7 lirayı aştığı faizlerin yüzde 40'ları geçtiği bir dönem yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık kontrolü sağladık ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz. Pazar günü yerel seçim yapıyoruz. Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Belediyelerin çoğu şu anda batık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız. Yarın cuma öbürsü gün cumartesi iki gün var sandığa gitmeyenleri de alıp sandığa götüreceksiniz.''