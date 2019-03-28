Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerini bugün Ankara’da sürdürdü. Ankara’nın ilçesi Haymana ve Elmadağ’ın ardından Erdoğan Çubuk’ta vatandaşlara seslendi. Millet ittifakına değinen Erdoğan, dörtlü mekanizma içinde CHP, sözde İYİ Parti, Kandil’den talimat alan HDP ve Saadet Partisi olduğunu aktardı. AK Parti'nin referansının yapılan yatırımlar olduğunu dile getiren Erdoğan, 3 bin kişi kapasiteli bir yurt yapılacağını, Çubuk Gençlik Merkezi'nin yapımının da bitmek üzere olduğunu söyledi. Erdoğan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Çubuk arasındaki metro hattı projesinin 16 kilometre uzunluğunda olacağını ve 5 istasyonu bulunacağını açıkladı. Erdoğan hattın etüt proje çalışmalarının bu yıl tamamlanacağını kaydetti.

Çubuk Yukarı Çavundur Barajının tamamlandığını anımsatan Erdoğan, "Yaklaşık 4 bin dekar araziyi sulayacak barajın, sulama tesisinin yapımı devam ediyor. Bunları size Yavaş anlatmaz, anlamaz bu işlerden" diye konuştu.

Çubuk'ta yapılacak hizmetler

Önümüzdeki dönemde ilçeye yapılacak hizmetlerden söz eden Erdoğan, bir Aile Yaşam Merkezi yapılacağını ve bünyesinde Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi, Yaşlılar Merkezi, Engelliler Merkezi, Hanımlar Lokali gibi birimlerin bulunacağını duyurdu. Gökçedere Spor Tesisleri ile bir millet kütüphanesinin de ilçeye kazandırılacağını dile getiren Erdoğan, "Yıldırım Beyazıt mahallemizdeki 30 bin metrekarelik alanda, içinde çocuk oyun ve spor alanları, bitki sergi alanları, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve kır bahçesinin olacağı bir park yapacağız. Okullarımızı ve mahallelerimizi mini futbol ve voleybol sahalarıyla donatacağız. İlçemizi potansiyeline uygun yatırımlarla donatmak için hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize önümüzdeki yıldan itibaren damızlığa ayırdıkları her hayvan için 100 lira ilave destek ödemesi yapacağız. Bu küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok ciddi bir rakamdır. Çiftçilerimizin girdi fiyatlarındaki yükseliş sebebi ile yaşadıkları sıkıntıları yakından biliyorum. Türk ekonomisine yönelik saldırılardan en çok mağdur olan kesimlerin başında üreticilerimiz geliyor. Bu sorunları aşmanın yolu ekonomimizin gücünü artırmaktan, saldırılara karşı mukavemeti bizi sağlamlaştırmaktan geçiyor. Türkiye’nin bir daha kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde sıkıştırılmasına izin vermeyecek, güçlü bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız. Ülkemizi 2023’e hedeflerimize ulaştıracak adımları attıkça bu tür tuzakların üstesinden daha kolay geleceğimize inanıyorum. Seçimlerden sonra tüm gücümüz ve imkanlarımızla bu konuya odaklanacağız. Yapısal reformlardan ve reel ekonominin desteklenmesine, istihdamın artırılmasına kadar her alanda ülkemizin önünde yepyeni bir dönem açacağız" mesajını verdi.

"YPG bize zarar gelir mi" sözleri

Türkiye'nin güney sınırları boyunca terör koridoru kurmak isteyenlerin 31 Mart’ı beklediğini dile getiren Erdoğan, başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun, "YPG bize zarar gelir mi" sözlerini anımsatan Erdoğan, "Türkiye’nin güneyinde, Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruna YPG var. Bunlar oradan bize saldırılar yapmadılar mı? YPG bizi 100'ü aşkın kardeşimizi şehit etmedi mi? Sen de nasıl bir akıl var ya? 16 bin 500 kilometre uzaklıkta Yeni Zelanda'da cuma ibadetindeyken şehit edilen 51 kişi var. Yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de bir siyasi partinin başındaki bu bay Kemal, ya sen önce bir defa bir aynaya bak. Sen nesin, kimsin, yani Müslümanların karşısına geldiğin zaman bu ülkede bukalemun gibi değişeceksin ama kalkıp böyle bir şey olduğu zaman da faturayı Müslümanlara keseceksin. Bunu biz batılılardan duyuyoruz da sana ne oluyor bay Kemal? Bu da Mansur Yavaş gibi birisini getirdi, Ankara'ya başkentimize Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yaptı. Onun bundan bir farkı olabilir mi? Sahte senetlerle bu da milletimizi aldatmaya kalkıyor. Bay Kemal'in kılavuzu karga, kılavuzu karga olanlarla biz yola gitmeyiz" vurgusunu yaptı.

"Seçimler milletimizi yordu"

"Soyadı Temelli ama kendi temelsiz biri var" diyen Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Kürt olmadığını anımsatarak, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Sen Kürdistan'ı mı arıyorsun, Irak'ın kuzeyinde var, yanına al o mekanizmanın içinde olanları da beraberce defolup gidin o Kürdistan'a. Size bu topraklarda mama yok. Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesini ipotek altına aldın, sen kimsin? Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradelerindedir. Nereye isterlerse oraya bu oylarını kullanırlar ve AK Partili olarak bizler bugüne kadar Kürt kardeşlerimin Güneydoğuda bütün haklarının en üst düzeyde savunucusu olduk. Bunlar hain, bunların zerre kadar bu bölgede emeği yok. Ne yaptılar çukur kazdılar mı, hendekleri kazdılar mı, devletin makinalarını oralarda kullandılar mı, verdiğimiz paraları nereye gönderdiler Kandil'e" şeklinde konuştu.

Erdoğan, son yıllarda üst üste yaşanılan seçimlerin milleti yorduğunu ifade ederek, "İnşallah pazar gününden sonra, önümüzde dört buçuk yıllık kesintisiz bir dönem var. Belediyede de 5 yıl. Bu zamanı, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için en verimli şekilde kullanacağız" diye konuştu.

Erdoğan vatandaşa hitabından sonra Çubuk'ta Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.