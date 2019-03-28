Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Seçim Özel'de TGRT Haber, TGRT EU, TGRT Belgesel, TGRT FM ve İhlas Haber Ajansı ortak yayınında konuştu.

Binali Yıldırım, "İstanbul'a hizmet onurların en büyüğüdür. İstanbul Türkiye'yi taşıyan bir şehir, Türkiye'nin özeti, ihracatının ve verginin yarısı. Gelen turistlerin 3'te 1'i İstanbul'a geliyor, Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiği. Böylesine bir şehirin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmak bir onurdur. 79 gündür sahalardayız, sahalar gayet iyi insanlar çok güzel şekilde dertlerini anlattılar. İstanbul'un kaygılarını ve gençlerin beklentilerini konuştuk. İstanbul'un bir çok insanıyla bir araya geldik. Çok şeyi anlatma fırsatı da bulduk."

5 YIL SONRA İSTANBUL NASIL OLACAK?



İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım 5 yıl sonra istanbul nasıl olacak sorusuna, "İstanbul 5 yıl sonra Avrupa'nın 10. en büyük ekonomisi olacak. İstanbul'un milli geliri 300 milyon dolar olacak. Ben belediye olarak para basacak halim yok. Sınırlı sayıda personelle bunu gerçekleştireceğiz. Belediye Başkanı artık çöp toplama, cenazeyle uğraşma yapmayacak. Artık bir şehri yönetmek söz konusu. İstanbul'a 20 fuar yerine 140 fuar getirirsen bunu başarırsın." dedi.