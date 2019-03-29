İzmir'den geldiğini belirten kişi, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde bir video çekti. Havalimanındaki başörtülü bir güvenlik çalışanını kamerasına kaydeden ve bu sırada başörtülü kadınlara yönelik hakaret içeren sözler sarf eden yolcunun bu videosu, sosyal medyada tepki çekti. Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. 42 yaşındaki B.K.'nin emniyetteki sorgulaması sürerken, hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi gözaltına alındı
29.03.2019 - 00:00 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 00:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Atatürk Havalimanı,
613396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/613396.aspx
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