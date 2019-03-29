Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada; 'E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı. Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek' denildi.