İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' paylaşımı;
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' paylaşımı
29.03.2019 - 23:47 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de mitinglerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 'İstanbul' notuyla bir paylaşımda bulundu.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
613646 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/613646.aspx
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