Sabah 06.15 sıralarında Dabık kasabasında meydana gelen kazada Türk askerlerini taşıyan kirpi aşırı yağış nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada 9 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerinden geniş güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Suriye'de Türk askerlerini taşıyan kirpi devrildi: 9 asker yaralı
30.03.2019 - 09:53 | Son Güncelleme: 30.03.2019 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentine bağlı Dabık kasabasında Türk askerlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpinin devrilmesi sonucu 9 Türk askeri yaralandı. Yaralılar Kilis’e getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,asker,yaralı,
613691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/613691.aspx
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