Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, yarın yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçim hazırlıkları ise bu sabah itibariyle okullarda başladı. Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu. Sınıflara sandık numaralarının yazdığı kağıtlar yapıştırılmaya başlanırken, seçim sandıkları da tek tek kurulmaya başlandı.