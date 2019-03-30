Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölge genelinde havanın yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların genel olarak yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Kar yağışının Bingöl çevreleri ve Tunceli'nin kuzey ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Adıyaman'da beklenen yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde ve yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir"denildi.

Kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle özellikle Adıyaman'da sel, su baskını, yıldırım çarpması ve ulaşımda aksamalara dikkat edilmesini isteyen merkez, Bingöl ve Tunceli'de ise çığ riskine karşı tedbirli olunmasını istedi.