Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç tarafından sorgulanan şüphelilerden biri, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, itirafçı oldu.

Savcılık sorgusunun ardından 19 zanlı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 10'u tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.