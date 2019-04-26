Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan HDP Batman İl Yöneticisi Halit Ergin ve Edip Tutak 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Ergin ve Tutak emniyetteki ifade işlemleri sonrası mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Ergin ve Tutak, “terör örgütü PKK üyesi olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.