Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan HDP Batman İl Yöneticisi Halit Ergin ve Edip Tutak 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Ergin ve Tutak emniyetteki ifade işlemleri sonrası mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Ergin ve Tutak, “terör örgütü PKK üyesi olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HDP'li yöneticiler terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı
26.04.2019 - 21:07 | Son Güncelleme: 26.04.2019 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Batman İl Yöneticisi Halit Ergin ve Edip Tutak “terör örgütü PKK üyesi olma” suçundan tutuklandı.
Etiketler : HDP,
620476 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/620476.aspx
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