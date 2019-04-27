Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

ANKARA

AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediyesi başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı başvuru kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ilçe seçim kurullarından 29 Nisan Pazartesi akşamına kadar cevap gelmesi gerekiyor.

YSK’nın, İstanbul seçimlerinin iptali için gerekçe olarak gösterilen sandık kurullarının oluşumu ve kısıtlı seçmenlerle ilgili talep yazıları, İstanbul’daki 39 ilçe seçim kuruluna ulaştı. YSK’nın aldığı ara karar kapmasında, ilçe seçim kurullarının, kaymakamlıklardan gelen listelerde yer alan memurlar dışındaki sandık kurulu üyelerinin, hangi sebeple görevlendirildiğinin yanı sıra, listelerdeki memurlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen var ise bunların da listesini YSK’ya göndermeleri gerekiyor. İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulu, istenen bu bilgi ve belgeleri gerekçeleri ile birlikte pazartesi günü akşamına kadar YSK’ya bildirecek. YSK’nın 30 Nisan Salı gününden itibaren de ilçe seçim kurullarından gelen bu bilgi ve belgeleri değerlendiremeye alacağı belirtildi. YSK’nın ilçe seçim kurullarından gelen belgeleri inceleyerek en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar İstanbul seçimleri ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

ÖZEL: İSPAT ETMELERİ GEREKİYOR

AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, gazetemize yaptığı açıklamada, hemen hemen tüm ilçelerde, sandık kurullarının usulsüz oluştuğunu tespit ettiklerini belirterek, Gaziosmanpaşa ilçesinden örnek verdi. Özel, Gaziosmanpaşa’daki bin civarındaki sandık için, kaymakamlıktan 3 bin 100 kişilik kamu görevlisi listesi verildiğini, ancak ilçe seçim kurullarının bu listeden sadece 600 civarında memuru sandıklarda görevlendirdiğini hatırlattı. Kalan kurul üyelerinin dışarıdan tespit edildiğini belirten Özel “Kaymakamlıktan gelen listelerde yer alan isimler mazeret bildirmişse veya gelmemişse bunu ilçe seçim kurullarının ispatlaması gerekir. Neye dayanarak dışarıdan üye yazdıklarını YSK’ya bildirecekler. Bizim tespitlerimize göre, kaymakamlıktan gelen listedeki memurların bu durumdan bilgisi bile yok. Yani, ilçe seçim kurulu onlara sormamış bile” değerlendirmesini yaptı.

KANUN DIŞINA ÇIKILMIŞ

Özel, bu şekilde oluşturulan sandık kurullarının yaptıkları işlemlerin de geçersiz olması gerektiğini savundu. Özel “On bir kişilik Yüksek Seçim Kurulu 6 Yargıtay, 5 Danıştay üyesinden oluşuyor. Şimdi kalkıp da Danıştay yerine başka yerden üye getirirseniz, bu kanuna uygun olmaz ve işlemleri de geçersiz olur. İstanbul’daki sandık kurullarında da olan budur. Tamamen kanuna aykırı bir durum söz konusudur” dedi.

BİLMEDİĞİMİZ LİSTEYE İTİRAZ EDEMEYİZ

AK Partili Özel, sandık kurulu listelerine YSK’nın verdiği itiraz takvimi süresi içinde itiraz edilmediğine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Özel, “YSK’nın kararları gereğince sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi siyasi partilere, ne oy verme günü, ne öncesi, ne de sonrası verilmiyor. Bilmediğimiz bir listeye nasıl itiraz edeceğiz. Buna rağmen, biz hem seçim öncesi hem de seçim sonrası bazı ilçelerdeki sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin listesinin verilmesi için YSK’ya başvurduk. Ancak YSK, bu listelerin verilmeyeceği yönünde karar aldı” diye konuştu.

5 bin 315 seçmen daha araştırılacak

YSK, AK Parti’nin İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için yaptığı başvuruya eklenen yeni deliller kapsamında; kısıtlı seçmenlerle ilgili ikinci bir karar daha aldı. Daha önce 41 bin 132 kısıtlı seçmenin oy kullanıp kullanılmadığının araştırılması için alınan

karara ek olarak, kısıtlı olarak nitelendirilen 5 bin 315 seçmenle ilgili de inceleme yapılması kararlaştırıldı. YSK, AK Parti’nin talebi ile bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için ilçe seçim kurullarına ikinci bir yazı gönderecek.