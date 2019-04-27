Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olaya karışan Akkuzulu köylülerinden Çubuk Adliyesine giderek şikâyetçi olan CHP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında da suç duyurusunda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve beraberindeki bir grup CHP’li, dilekçelerini Ankara Adliyesinde savcılığa teslim etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Özkoç, Soylu’nun halkı düşmanlığa tahrik; emniyet yetkililerinin de görevi ihmal ettiğini ileri sürdü.

CHP’ye Soylu’dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır” ifadelerini kullandı. CHP “Saldırıda provokasyon yok” açıklamasında bulunduğu için hedef tahtasına Bakan Soylu’yu koymuş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bakanı istifaya çağırmıştı. Soylu da “Ben Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kabinesinde görevliyim. Sorumluluk sahibi bir insanım. Ülkemin ve milletimin menfaatlerine bir halel gelmesinde bunun gereğini yapmaktan hiçbir zaman çekinmem. Bunun tayin edicisi Kılıçdaroğlu ve avanesi değildir. Bunun tayin edicisi bana bu görevi veren sayın Cumhurbaşkanı’mız ve aziz milletimizdir” cevabını vermişti.