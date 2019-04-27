Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ve Kulp ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırları arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 23 Nisan günü jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleriyle güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi. 'Bayrak-123 Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Serdar Akın-02 Müşterek Operasyonu' adı verilen operasyon kapsamında 25 Nisan Perşembe günü Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari ve Hevsel mezraları kırsal alanında 5 farklı noktada PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı.

4'Ü GRİ LİSTEDE, 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada, 4'ü İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar listesinin gri kategorisinde olan, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte, 5 Kalaşnikof tüfeği, Walther marka 9 mm çapında tabanca, 7 el bombası, 13 Kalaşnikof şarjörü, 7.62 mm çapında 327 Kalaşnikof mermisi, 9 mm 14 tabanca mermisi, el telsizi, el dürbünü ve 5 sırt çantası ele geçirildi. Çatışmada, 3 güvenlik görevlisi de hafif yaralandı.

SIĞINAKLARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİ

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, PKK'lı teröristlerce kullanılan, biri 50 metrekare genişliğinde, 8 odadan oluşan, 21 sığınak tespit edildi. Sığınak ve arazide yapılan aramalarda, kullanılamaz durumda Kaleşnikof tüfeği, 7.62 mm çapında 117 Kaleşnikof mermisi, 5 Kaleşnikof şarjörü, el telsizi, 2'si basma düzenekli, 2'si uzaktan kumandalı 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 ruhsatsız av tüfeği, jeneratör, 1 kilo amonyum nitrat ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar, imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Operasyon 26 Nisan Cuma günü saat 23.00 itibariyle sona erdi.