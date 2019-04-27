D100 Haramidere yan yolda Avcılar yönünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs direğe çarptı. Savrulan minibüse arkadan gelen otobüs çarptı. Kazada devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Feci kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
27.04.2019 - 13:38 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
D100 kara yolu Haramidere yan yolda otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Kazada 2 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
D100 Haramidere yan yolda Avcılar yönünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs direğe çarptı. Savrulan minibüse arkadan gelen otobüs çarptı. Kazada devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Feci kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Etiketler : istanbul,haramidere,beylikdüzü,
620578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/620578.aspx
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