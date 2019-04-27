D100 Haramidere yan yolda Avcılar yönünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs direğe çarptı. Savrulan minibüse arkadan gelen otobüs çarptı. Kazada devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Feci kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.