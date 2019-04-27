Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat halindeki binada yalıtım ustası olarak çalışan Fatih Demiray (38), inşaatın birinci katındaki çatı kısmında dengesini kaybederek aşağı düştü. 4 kat aşağıdaki bodrum katına düşen Demiray, hayatını kaybetti. Olayı gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demiray’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Demiray’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

