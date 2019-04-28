Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde tatilini  sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, gündüz saatlerinde  otelde zaman geçirdi.

Akşam üzeri otelden çıkış yapan Zelenskiy ve ailesi, Bodrum Milta  Marina içerisindeki "Neyzar'ın Yeri Marina Bistro Ocakbaşı" isimli işletmeye  geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında işletmeye gelen Zelenskiy ve ailesi,  burada et ürünlerinden oluşan özel bir menüden yemek yedi.

İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren Cumhurbaşkanı, bir ara  ocakbaşına geçerek et pişirdi. Zelenskiy'nin gecede oldukça keyifli olduğu  fotoğraf karesine de yansıdı.

Sadece Anadolu Ajansı muhabirlerinin takip ettiği Zelenskiy ve ailesi  daha sonra koruma araçları eşliğinde işletmeden ayrıldı. Zelenskiy'nin çıkışı  sırasında görüntü çekilmesine izin verilmedi.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda  komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve  mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı.