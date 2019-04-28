Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alacak-verecek meselesi tartışması sonucu iş arkadaşı Ahmet Kuzgun’u vurduktan sonra cinnet getirerek eve gelen ve burada da kızı ile eşini de öldüren İsmail Bozbay’ın komşusu İsmail Fener, korku dolu geceyi anlattı. Zanlı Bozbay’ın karıncayı bile incitmeyecek bir kişiliği olduğunu vurgulayan komşu Fener, olay sonrası yaşadıkları şoku dile getirdi.

Patronunu öldürdükten sonra eşi ve kızını da öldüren şahıs intihar etti Sakarya’da, namaz kılarken patronunu öldüren şahıs, daha sonrasında eşi ve küçük kızını öldürüp intihar etti.



​ Sakarya'daki kan donduran olayda şok ayrıntılar ortaya çıktı Sakarya'da birlikte iş yaptıkları müteahhit arkadaşını namaz kıldığı esnada vurarak öldüren ve cinnet getirerek 4 yaşındaki kızı ile eşini de namaz kıldığı esnada arkasından vurarak öldürdükten sonra intihar eden İsmail Bozbay'ın yazdığı mektup ortaya çıktı.

İsmail Bozbay’ın komşusu İsmail Fener, “Bizim de olaydan dün akşam haberimiz oldu. Gündüz saat 2 ila 3 arasında patronunu vurmuş. Vurduktan sonra eve gelmiş, eve geldikten sonra evde İstanbul’dan gelen misafirleri varmış. Akşam saat 20.00 da onları yolcu ettikten sonra, saat 22.00 sıralarında hanımını, küçük çocuk çocuğunu ve kendini vuruyor. Bizim tabi o esnada haberimiz olmadı. Benim saat akşam 19.00 sıralarında küçük sohbetim oldu, merhabalaştık gayet sakindi. Daha sonrasında gece saatlerinde sokakta kalabalığı gördüm. Polis arabalarından sokağa girilmiyordu. Sonradan öğrendim ki; eşi ve çocuğunu vurduktan sonra intihar etmiş. Silah sesini hiç kimse duymadı. Ben sol tarafta ki binada oturan komşusuyum, altındaki komşusu bile silah sesini duymamış. Yaşanan olay sonrası şok oldum. Daha sonrasında sabah saat 05.00 sularında polis ekipleri incelemelerini bitirdikten sonra elinde bir kaç tane yastıkla indi. Büyük ihtimalle yastık aracılığıyla vurduğu için silah sesi duymadık. İsmail Bey mülayim ve çok efendi bir adamdı, karıncayı bile incitecek biri değildi, o yüzden hepimiz şok olduk. Hanımı, çocuğu ve kendisini çok iyi bir insandı. Böyle bir şeyi yapacağını hiç tahmin etmezdik, hala daha şoktayız. Etrafı ile olan ilişkileri çok iyiydi. Kişisel olarak herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ne olduysa o iş yerinde oldu. Olay sonrası buraya geldi demek ki cinnet getirdi. Patronunu saat 15.00 gibi vuruyor, akşam 19.00 gibi buraya geliyor. 4 saat geçiyor aradan ben balkondan selamlaşıyorum, gayet normaldi. Olaya karıştığını hiç belli etmedi. Sabaha karşı 05.00 gibi evden cesetleri çıkardılar” dedi.



