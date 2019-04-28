Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan ardından Florya'ya geçti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, kafede vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
28.04.2019 - 23:27 | Son Güncelleme: 28.04.2019 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
620824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/620824.aspx
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