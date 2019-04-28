Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan ardından Florya'ya geçti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, kafede vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.