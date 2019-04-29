Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının önemli satırbaşları:

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.

S-400 ALIMI

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinde edinilen bilgiye göre, S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak.

F-35 UÇAKLARI KASIM'DA TÜRKİYE'DE

F-35’ler ile ilgili ise ara sıra bir takım aksaklıkların yaşandığı ancak görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, 38 personelin 4 F-35 uçağında eğitim faaliyetlerine devam ettiği ve Kasım ayında uçakların Türkiye’ye gelmesinin planlandığı kaydedildi. Bedelli askerlik çalışmasıyla ilgili bakanlıkların görüşlerinin alındığı ifade edilirken, gerçekleştirilen çalışmada herkesin mutabık kalması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtildi. Ayrıca, çalışmanın büyük oranda tamamlandığı ancak ufak tefek değişiklerin de olabileceği öğrenildi.

ABD'NİN PATRİOT TEKLİFİ

ABD’nin Türkiye’ye sunmuş olduğu son Patriot teklifine ilişkin ise Savunma Sanayii Başkanlığının teklif üzerinde çalıştığı, ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı konusunda değerlendirme yaptıkları bildirildi.

MSB'DE PERSONEL SIKINTISI YAŞANDIĞI İDDİALARINA AÇIKLAMA

FETÖ’den ihraçlar sonucunda Milli Savunma Bakanlığının personel konusunda sorun yaşadığına ilişkin iddialara karşılık alınan bilgiye göre, personel sıkıntısının yaşandığı ancak 1 pilotun 3 pilotluk iş yaptığını ve tüm personelin özverili çalışması ve gayreti ile görevlerini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE GÜVENLİ BÖLGE İÇİN ÇALIŞMA

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili ise ABD ile görüşmelerin devam ettiği, şu ana kadar olumsuz bir görüşün ABD tarafından alınmadığı bildirilirken, ABD'nin Türkiye'nin tezlerine giderek yaklaştığına dikkat çekildi.