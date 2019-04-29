Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi’ndeki arazide meydana geldi. Eniştesi Mehmet Ali Doğruer ile birlikte mantar toplamaya giden Ali Öksüz, bir ara gözden kayboldu. Doğruer, Öksüz’ü yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Öksüz’ün öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Öksüz’ün cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Öksüz’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

