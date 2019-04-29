Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yarın saat 10.00-11.00 arasında Kahramankazan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşunun gerçekleştirileceği belirtildi. 1 saat sürecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı bildirilen açıklamada, uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması istendi.
Ankara Valiliği'nden ses uyarısı
29.04.2019 - 18:16 | Son Güncelleme: 29.04.2019 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ANKARA Valiliği, yarın Kahramankazan'da gerçekleşecek F-16 uçuşu sırasında oluşacak ses nedeniyle halkın endişeye kapılmaması uyarısında bulundu.
Etiketler : ANKARA Valiliği,
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