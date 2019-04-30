Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Üsküdar’da “Ramazan ve İnfak” başlıklı 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Burada konuşan Erbaş, ramazanda kurum olarak yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kaynaşmanın kilit kavramlarından biri olan “infak” temasını gündeme taşıdıklarını belirterek “Ramazan ve ‘İnfak’ birbiriyle bütünleşen iki yüce değer olarak bu yıl oruç ayında gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimize mihver olacak” dedi. Erbaş, ayrıca şu mesajları verdi: Ramazan atmosferinin neşe ve coşkusunun en fazla yaşandığı yer, iftar sofralarıdır. Bu huzuru ve güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak için iftar sofralarımız garip, yoksul, muhtaç, akraba, dost ve komşularımızla buluşma sofralarımız olsun. Gereksiz şatafat, gösteriş ve israf ile sofralarımızın bereketine ve güzelliğine gölge düşürmeyelim. Yardımları, infak adabına, ihsan ahlakına uygun olarak, incitmeden, gösterişe asla kapılmadan yapalım. Kaba ve incitici şekilde yapılan iyilikler, mümin nezaketine ve zarafetine asla yakışmaz.