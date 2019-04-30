Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da 1950’de kurulan ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan her krizde dünyanın gözünü çevirdiği İncirlik Hava Üssü’nde varlığı bugüne kadar resmi olarak doğrulanmayan nükleer silahlar, ‘taşınma’ iddiasıyla yine gündeme geldi. Suriye operasyonuna katılan ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Katar’ın aralarında olduğu 40’a yakın ülkenin destek sağladığı koalisyon güçleri, 2016’nın son aylarında İncirlik Üssü’nü terk etti. ABD’nin savaş uçağının kalmadığı, sadece kargo uçaklarının bulunduğu süte ABD’li askerlerin aileleri de, 29 Mart 2016’dan itibaren kesin emir kapsamında tahliye edildi. Üste 5 bine ulaşan ABD’li nüfusu bugün 1400’e kadar geriledi.

SIRA NÜKLEERDE Mİ?

Eski görkemli günlerini geride bırakan İncirlik’te varlığı resmî kaynaklar tarafından henüz doğrulanmayan nükleer silahların da taşınması, Rus askeri uzmanların iddiasıyla gündemde tekrar yerini aldı. İlk kez 2006’da Brüksel merkezli bir haber sitesindeki yayının ardından, İsrail’in gizli servisi MOSSAD’ın resmi sitesinde de İncirlik’teki nükleer bombaların ABD’nin Romanya’nın Caracal kenti yakınlarındaki Deveselu’daki hava üssüne taşınacağı iddia edilmişti. O günden bu yana birçok Amerikalı uzman, siyasetçi, asker ve diplomat İncirlik’teki ABD’ye ait nükleer silahların artık güvenli bir konumda olmadığını belirterek geri çekilmeleri yönünde görüşler ortaya koydu, kimileri ise Türkiye’nin bu silahlara el koymasından endişe ettiklerini açıkça dile getirdi.

SEBEP S-400 MÜ?

Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı ve Şanghay İş Birliği Örgütü Gelişimi Bölümü’nün Başkanı Vladimir Yevseyev, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımı yüzünden ABD’nin İncirlik’teki nükleer başlıklarını bir süre önce Romanya’ya taşındığını söyledi.

“BİR YERE GİTTİĞİ YOK”

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ise 50 nükleer bombanın hâlâ İncirlik Üssü’nde bulunduğunu, ABD’nin bombaları bir yere götürme niyetinin olmadığını söyledi. Karataş, “ABD’nin yapmaya çalıştığı şey hem Türkiye’nin S-400 alımına mani olmak hem F-35 satmamak hem de İncirlik’te bu bombaları tutmaya devam etmek. Romanya’ya taşısa o zaman Romanya’dan böyle bir bombayı atması en az 1-1,5 saatlik bir zaman farkı oluşturacak. Amerika bunu kabul etmez” dedi.

“ADANA YOK OLUR”

Türkiye’nin çok yüksek tahrip gücüne sahip nükleer bombaları bulundurmasının ülke açısından tehdit niteliğinde olduğuna dikkat çeken Karataş, şu değerlendirmeyi yaptı: İncirlik’teki 50 adet uçaklardan atılabilen nükleer bomba var. B61-12, B613 veya B61-4 olan bombalar değiştirildi. Tahrip gücü yüksek termonükleer bomba olarak değerlendirdiğimiz bu bombalar, Hiroşima’ya atılan bombaların en az dört katı kadar tahrip gücüne sahip. Bu bombaların meydana getirdiği bir de deprem etkisi var. Dolayısıyla bunlar ülkemiz için önemli bir tehdit. Modern uçaklardan atılabilen bu bombaların tahrip güçleri ihtiyaca göre çok farklı şekilde ayarlanabiliyor. İncirlik’te bombaların hepsi ABD uçakları tarafından kullanılabiliyor. Türk uçaklarına da yüklenebileceği doğru değil. Nükleer bombaların Türkiye’den çıkartılması Türkiye açısından son derece olumlu bir gelişme olacaktır. ABD, İran’a karşı İsrail’in korunmasına yönelik tuttuğu bu nükleer silahlardan vazgeçme niyetinde değil. Bombaların kullanılması durumunda İncirlik nükleer saldırıyla karşı karşıya kalır. Bu durumda Adana yok olur, Seyhan Nehri’ndeki su buharlaşır. Yunanlılar, taşınma iddiaları gündeme geldiğinde eylem yaptı ‘Nükleer bomba istemiyoruz’ diye, Romanya iddiaları yalanladı. ABD’nin hem nükleer bombalarına ev sahipliği yapıyoruz hem de bizi yerden yere vuruyorlar. Keşke ABD nükleer bombalarını alıp götürse...