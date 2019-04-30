Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Rusya Federasyonu’ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi.

İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi ve atılacak adımlar değerlendirildi.

İki lider, Suriye’de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı. Erdoğan, görüşmede ayrıca ABD’nin San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, Trump nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Beyaz Saray’dan Erdoğan ile Trump görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “İki lider, ticareti arttırma noktasındaki ortak arzu, Suriye’nin kuzeyine ilişkin güvenlik endişelerine yönelik müzakerelerde sağlanan ilerleme ve Türkiye’nin planlanan S-400 füze savunma sistemi alması dâhil, ikili ilişkiler hakkındaki birçok konuyu ele aldı.”

ÖZEL TEMSİLCİ GELİYOR

Bu arada ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara’ya gelecek. ABD’den yapılan açıklamada, “Elçi Jeffrey kuruluşlar arası bir heyetle üst düzey Türk yetkililer ile Suriye meselesi hakkında görüşmek üzere önderlik edecek” denildi. Görüşmede Türkiye’nin güvenliği konusundaki meşru kaygıları, Suriye’nin kuzeyindeki istikrarın arttırılması ve ABD’nin askeri kuvvetlerini bölgeden çekmesi gibi konuların ele alınacağı kaydedildi.