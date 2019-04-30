Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Gemi Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus askeri kurtarma gemisi boğazdan geçti
30.04.2019 - 09:24 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : rus askeri kurtarma gemisi,boğaz,geçiş,
621097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621097.aspx
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