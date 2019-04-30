Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 'Kolpino' adlı dizel-elektrikli denizaltı saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği denizaltı, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Öte yandan, denizaltının güvertesindeki askerler ise dikkat çekti.
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
30.04.2019 - 09:47 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 'Kolpino' isimli denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Etiketler : Rus Donanması,
621110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621110.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER