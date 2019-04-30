Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 'Kolpino' adlı dizel-elektrikli denizaltı saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği denizaltı, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Öte yandan, denizaltının güvertesindeki askerler ise dikkat çekti.