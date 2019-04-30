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Bakan Soylu'dan 81 ile uyarı
30.04.2019 - 10:04 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 il valiliğini trafikte yaya önceliği konusunda uyardı. Emniyet ve jandarma trafik birimleri yarından itibaren trafikte yaya önceliği denetimlerini artırıyor. Tüm kolluk personeli görevi esnasında veya dışında, trafık ışığı bulunmayan yaya, okul geçıtlerı ile kavşaklarda, yayalara öncelik vermeyen sürücülere “trafik kural ihlali tespit tutanağı” düzenleyebilecek.Yayaların kaldırım yerine taşıt yolunda yürümelerine neden olan kaldırım üstü araç parklanmalarına izin verilmeyecek.
Etiketler : Bakan Soylu,
621116 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621116.aspx
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