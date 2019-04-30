Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hava destekli operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor” denildi.
Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi
30.04.2019 - 10:41 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’in Baykan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,pkk,terör,
621134 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621134.aspx
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