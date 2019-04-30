Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çokyaman, şunları söyledi: Medyada çıkan haberlerden dolayı başta ailem ve çevrem çok üzüldü. Baskıyla yönetimde görev almak isteyen, hareketlenen bir grup vardı ama biz kabul etmedik. Bunun üzerine basına yanlış bilgiler sızdırdılar, asılsız ihbarda bulundular. Bu süreç içerisinde sıkıntı yaşadık ama adli süreç devam ettiği için şu ana kadar hiç konuşmadık. Süreç bitti. Biz dünya genelindeki 350 milyon Türk’e hizmet etmek adına, enstitüler açmak için yola çıktık. Şu an süreç Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve üç bakanlık düzeyinde devam ediyor. Bir diğer faaliyetimiz de; sosyal sorumluluk projesi adı altında Kastamonu’da Osmanlı köyünü kuracağız. Ülkemizin ekonomisine fayda sağlamak için dünyadaki yaşlıları Kastamonu’ya ve Türkiye’nin çeşitli yerlerine getireceğiz.