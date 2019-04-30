Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim genelinde kimi ilçelerde HDP’nin KHK ile ihraç edilmiş adayları birinci aday olarak çıkmıştı. Kurul, KHK ile ihraç edilen belediye başkanı seçilmiş adaylara mazbata verilmemesi kararını vermişti. Onun yerine seçimlerde en çok rey toplayan ikinci adaya mazbata verilmesini belirtmişti. HDP, en çok oy alan ikinci adaya mazbata verilmesine de itirazda bulundu. Edinilen bilgiye göre YSK, bu itirazı da reddetti.