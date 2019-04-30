Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerin 3’ü Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 4 yaralı asker sınır hattından helikopterle çevre illerdeki hastanelere gönderildi.