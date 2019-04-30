Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerin 3’ü Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 4 yaralı asker sınır hattından helikopterle çevre illerdeki hastanelere gönderildi.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 7 yaralı
30.04.2019 - 20:45 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı.
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621295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621295.aspx
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