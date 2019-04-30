Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya temaslarının ardından Katar’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, Katar‘ın başkenti Doha’da Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
Bakan Çavuşoğlu Katar'da
30.04.2019 - 21:57 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 22:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Katar’a geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
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