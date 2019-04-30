Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya temaslarının ardından Katar’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, Katar‘ın başkenti Doha’da Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. 