Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.
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Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : hatay,terörist,