Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.