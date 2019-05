Türkiye Gazetesi

AK Parti cephesinden gelen “Son kararı YSK verecek. Seçimin yenilenmesini umuyoruz” açıklamalarını “yüksek yargıya baskı” şeklinde değerlendiren muhalefet, eleştirdiği şeye kendisi imza attı. CHP lideri Kılıçdaroğlu “YSK’da görev yapan yargıçlar Yargıtay’dan, Danıştaydan gidiyor. Yani sıradan yargıçlar değiller. Bu yargıçlar, her ortamda hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadırlar. Siyasal baskılara göğüs germek, prim vermemek zorundadırlar. O nedenle YSK’nin bu süreci bir an önce sonlandırmasını bekliyoruz. Başka bir seçenek yok” dedi. Kılıçdaroğlu, sandık başkanlarının usulsüz seçimine yapılan itirazları da “demokrasiye karşı kurulan kumpas” diye değerlendirdi. YSK’yı etkilemeye yönelik benzer bir açıklama da İYİ Parti liderinden geldi. YSK’nın bir an önce kararını vermesini isteyen Meral Akşener “Tekrar tekrar sayımlarla ve iptal çabaları ile devam eden bu süreç açıkça söylüyorum millî iradeye bir kumpas denemesidir. Bu sürecin kendisi bile demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak yer alacaktır. YSK süreci uzatarak iptal sürecinin bir parçası olmaktan vazgeçmelidir. YSK uyalarını adalete kulak vermeye çağırıyor ve uyarıyorum” dedi.