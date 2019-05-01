Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Bandırma'da, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli Gönen'de, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan müzahir sendika üyesi 1 şüpheli Balıkesir merkezde, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüt üyesi olduğu yönünde beyanlarda adı geçen 1 şüpheli hemşire Balıkesir merkezde, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca birim yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Uzman Çavuş Burhaniye'de ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne kendiliğinden gelerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan eden İstanbul ilinde görevli iken açığa alınan 1 şüpheli astsubay yakalandı.

Yakalanan FETÖ'cü şüpheliler hakkında soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.