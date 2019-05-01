Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un simgelerinden Taksim Meydanı, 1 Mayıs’ta sessizliğe büründü. İstanbul Valiliği, Taksim’de geniş katılımlı bir 1 Mayıs kutlamasına izin vermezken, meydanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim’e çıkan bütün yollar kapatılırken, kontrol noktalarında görevli polisler yaya geçişine de izin vermedi. Taksim’in sessiz 1 Mayıs’ı havadan çekilen görüntülere yansıdı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, Hak-İş Sendikası Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Meydana çelenk bırakan sendika üyeleri havadan görüntülendi.