İstanbul’un simgelerinden Taksim Meydanı, 1 Mayıs’ta sessizliğe büründü. İstanbul Valiliği, Taksim’de geniş katılımlı bir 1 Mayıs kutlamasına izin vermezken, meydanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim’e çıkan bütün yollar kapatılırken, kontrol noktalarında görevli polisler yaya geçişine de izin vermedi. Taksim’in sessiz 1 Mayıs’ı havadan çekilen görüntülere yansıdı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, Hak-İş Sendikası Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Meydana çelenk bırakan sendika üyeleri havadan görüntülendi.
Taksim Meydanı’na çelenk bırakılması havadan görüntülendi
01.05.2019 - 11:49 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı sessizliğe büründü. Sendikaların Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakması havadan görüntülendi.
İstanbul’un simgelerinden Taksim Meydanı, 1 Mayıs’ta sessizliğe büründü. İstanbul Valiliği, Taksim’de geniş katılımlı bir 1 Mayıs kutlamasına izin vermezken, meydanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim’e çıkan bütün yollar kapatılırken, kontrol noktalarında görevli polisler yaya geçişine de izin vermedi. Taksim’in sessiz 1 Mayıs’ı havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Taksim Meydanı,
621396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621396.aspx
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