Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine, Hak-İş ve Memur-Sen camiasına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Arslan ve Ali Yalçın'a taziye telefonu
01.05.2019 - 13:44 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki kazada 5 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı arayarak taziyelerini iletti.
Kaynak: İHA
Etiketler : erdoğan,taziye,
621417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621417.aspx
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