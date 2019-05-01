Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dünya'da emek ve dayanışma günün geçmişi bir buçuk asrı ancak bulurken, biz de neredeyse bin yıllık bir birikim söz konusudur. İş olmazsa işveren olmaz ama yanı derecede önemli olarak işçi olmazsa da iş olmaz.

Evine ekmek götürmek dışında bir çabası olmayan insanları, sırf siyasi veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin, ekmeğiyle oynamanın vebalinin altından da kimse kalkamaz.

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