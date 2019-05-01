Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Münbiç ile Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.