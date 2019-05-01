Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Münbiç ile Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Bakan Akar, James Jeffrey ile İstanbul'da görüştü
01.05.2019 - 23:52 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 00:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul'da görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : hulusi akar,
621539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621539.aspx
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