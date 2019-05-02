İçişleri Bakanlığı’nın düzensiz göçle mücadeleye yönelik denizde ve karada aldığı güvenlik tedbirleri işe yaradı. 2019’un ilk dört ayında Avrupa’ya denizlerden geçen düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 azaldı
2019'da denizlerden geçen düzensiz göçmen sayısı azaldı
02.05.2019 - 10:05 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı’nın düzensiz göçle mücadeleye yönelik denizde ve karada aldığı güvenlik tedbirleri işe yaradı. 2019’un ilk dört ayında Avrupa’ya denizlerden geçen düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 azaldı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
621613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621613.aspx
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