Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı’nın düzensiz göçle mücadeleye yönelik denizde ve karada aldığı güvenlik tedbirleri işe yaradı. 2019’un ilk dört ayında Avrupa’ya denizlerden geçen düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 azaldı