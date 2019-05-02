Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hindistan’ın Maharasthra eyaletinde polisleri taşıyan bir otobüse yönelik bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Hindistan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.