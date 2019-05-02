Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hindistan’ın Maharasthra eyaletinde polisleri taşıyan bir otobüse yönelik bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Hindistan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı Hindistan’daki terör saldırısını kınadı
02.05.2019 - 13:08 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın Maharasthra eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını kınadı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
621671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621671.aspx
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