Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ailelerin karşı karşıya kaldığı sosyal riskler Aile Şurası'nda konuşulacak. Devlet, ailenin huzur refahı için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. Aile millet varlığımızın temelidir, asli dayanağıdır. Kişilik okuldan önce aile içinde oluşturulur. Suç ve kötü alışkanlıklarla mücadelede ilk siper ailedir. Aileye sahip çıkmak bir milletin kendisine sahip çıkması demektir.

Çöç hadisesinin ülkemizde ciddi etkileri oldu. Geleneksel aile yapımızda ciddi değişiklikler oldu. şehirleşmeyle aile bağları zayıfladı, aile büyüklerinin birikimleri kaybedildi.

Teknoloji bir taraftan hayatı kolaylaştırırken bir taraftan bünyemizde çözülmelere sebebiyet veriyor. Yeni dönemin en büyük mağduru aile kurumu. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla aile değerlerimizde ciddi erezyon yaşanıyor. Mahrem alan kavramı anlamını yitiriyor. Bu yeni dönem çekirdek aileyi çözüyor, yıkıyor. Sadece ülkemize mahsus bir sorun değil. Aile kurumu kültürlerden ve toplumlardan bağımsız olarak tüm dünyada güç kaybetmektedir. Batılı ülkelerde aile kavramının içini boşalıyor.

İnsan fıtratına aykırı sapkın ilişkilerin belli çevrelerce meşrulaştırılması tehditler arasında. Nikah akdinin değersizleştirildiği evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı boşanmanın teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız. Gayri ahlaki hayat tarzı ülkemizde etkisini her geçen yıl daha fazla gösteriyor. Ailede çözülme olursa millet olarak varlığımız tehlikeye girer. Aile kurumunu güçlendirecek politikalara önem veriyoruz. Biz başkaları gibi sosyal devletin istismarını yapmadık."