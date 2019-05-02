Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde bulunan Göktaş 2 HES Barajı’nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan 25 yaşındaki işçi Sefer Aktaş hayatını kaybederken, Serkan Demir, İdris Özcan ve Selçuk Çoklu isimli işçiler de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.