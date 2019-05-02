Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde bulunan Göktaş 2 HES Barajı’nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan 25 yaşındaki işçi Sefer Aktaş hayatını kaybederken, Serkan Demir, İdris Özcan ve Selçuk Çoklu isimli işçiler de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kozan'daki barajda ölen ve yaralanan işçilerin isimleri belli oldu
02.05.2019 - 14:40 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Aladağ ilçesinde Zamantı Irmağı üzerinde kurulu Göktaş 2 HES Barajı yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu ölen ve yaralanan işçilerin isimleri belli oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kozan,baraj,isim,
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