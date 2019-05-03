Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir’de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldı. Savcılık, bu ilçelerde görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile sandık sayım sonuçlarının veri girişini yapan görevlilerden oluşan 100’ün üzerinde kişiyi “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savcılığın ifade alma işlemi sırasında şüphelilere “daha önce bir seçimde görev alıp almadığı”, “seçim günü görev dağılımının nasıl gerçekleştirildiği”, “sandık sayımının nasıl yapıldığı”, “tutanaklara attıkları imzaların kendilerine ait olup olmadığı” şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.

Öte yandan, Maltepe İlçe Seçim Kurulunca ilçede görevlendirilen sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişilerin sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığının araştırıldığı belirtildi.

Üç ilçeden gerçekleşen soruşturmaya ilişkin konuşan AK Partili Ali İhsan Yavuz “Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak, ‘kimlerle ilgili nasıl bir suç duyurusunda bulunulur’ konusuna bir süredir çalışıyoruz. Sandık başında ve seçim kurulunda rol alan herkesle ilgili bir inceleme ve araştırma yapıyoruz. Bu iki noktada görev yapmış herkesle ilgili ne türden suç duyurusunda bulunacağımızı önümüzdeki günlerde netleştirmiş olacağız ve peş peşe suç duyurularında bulunacağız” dedi.