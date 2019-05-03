Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yüklü miktarda skunk olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi Arnavutluk’tan, 550 bin uyuşturucu hapı Hollanda’dan Türkiye'ye sokarak piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratını aldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan narkotik polisi, 29 Nisan tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan bir tırı takip etti. Uyuşturucu maddelerin Eyüpsultan’da bir depoya indirildiğini tespit eden polis, depoyu izlemeye aldı. Arnavutluk’tan getirilen uyuşturucu maddeleri teslim alan 2 kişi ile tır sürücüleri, günler süren teknik ve fiziki takiple uyuşturucu maddelerin saklandığı depoda yakalanarak gözaltına alındı. Baskında 1 ton 200 kilo genetiği değiştirilmiş esrar maddesi ele geçirildi.

BAKIRKÖY VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE 2 AYRI EVDE 550 BİN UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Bakırköy ve Küçükçekmece’de 2 eve peş peşe operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, Arnavutluk’tan yem çuvalları içinde tırla getirilen 1 ton 200 kilo uyuşturucu madde skunk ile 550 bin ekstasy hap ele geçirildi.

Genetiği değiştirilmiş esrarın (skunk) piyasa değerinin 24 milyon, Hollanda’dan yurda sokulan ekstasy hapın ise 10 milyon lira olduğu ifade edilirken, operasyonda skunkları Arnavutluk’tan tırla getiren S.D. (34) ve S.A. (25) adlı Arnavut ile E.H. (43), G.A. (34), S.G. (32), M.E. (39) ve S.S.Ç. (37) adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. Çoğunun uyuşturucu ticaretinden suç kaydı bulunan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2’si Arnavut 7 uyuşturucu zanlısı, tutuklanarak cezaevine konuldu.