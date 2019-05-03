Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Müttefik  Kuvvetler Yüksek Komutanlığının (SACEUR) devir teslim törenine NATO nezdinde  statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) davet edilmesi büyük bir  gaflettir, kınıyoruz." ifadesini kullandı. 

Sözcü Aksoy, SACEUR'ün komuta devir teslim törenine GKRY'nin davet  edilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Belçika'nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında bugün  tertiplenen SACEUR'ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından  diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleriyle beraber, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan GKRY'nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir  gaflettir." değerlendirmesinde bulundu.

SHAPE karargahının, kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu  sağduyudan uzak davranışı kınadıklarının altını çizen Aksoy, "Anılan karargahın,  Türkiye dahil NATO üyelerinin siyasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hareket  etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verdi. 

Aksoy, bu gelişmeden Türkiye'nin haberdar olması üzerine söz konusu  devir teslim törenine Türkiye'den iştirak edilmediğine işaret ederek, "SHAPE  karargahının bu affedilemez hatayı nasıl işlediğinin açıklığa kavuşturulmasını  teminen gerekli girişimler yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki iş  birliğine yarar sağlamayacağının açık olduğunu vurgulayan Aksoy, "NATO  makamlarını, tüm ittifak yapılarının kolektif kararlara ve iki örgüt arasındaki  Uzlaşılmış Çerçeveye uygun  biçimde davranmasını temin etmeye çağırıyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.