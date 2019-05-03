Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıntılar geliyor...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Biz yapı olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe açık bir milletiz. Peki buna rağmen neden hala hedeflerimizin uzağındayız? En büyük sorunumuz sistemli düzenli, sabırlı çalışmayı öğrenmekte zorlanıyor oluşumuz. Bir an önce neticeye ulaşmak için pek çok şeyi yarıda bırakıyoruz. Son yıllarda bu doğrultuda önemli mesafeler kaydettik.

Ülkemizi hedef alan operasyonlar karşısında giderek daha güçlü bir duruş sergileyebiliyoruz. Maruz kaldığımız saldırılar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık.

Yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. İhracat konusunda da düğüm noktası vardır. İğne ile kuyu kazar gibi çalışmamız gerekiyor. Düğüm çözüldüğünde kanatlanıp uçtuğunuzu görürsünüz. Biz bunu eşiğine gelmiş bir ülkeyiz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,4'e yükseldi. İhracatımız yüzde 5,4 arttı. İhracatımız 15 milyar 273 milyon dolar oldu.

Biz üretkenlikte değil bunu sisteme bağlayıp ticarileştirmede sıkıntı yaşıyoruz. Sertleşen rekabet ortamı ürün kalitesini aşağı doğru çekiyor. Bunu aşmanın yolu inovasyon ve yenilikten geçiyor. Konvansiyonel şekilde rekabette öne çıkamayız.

Dijital dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıkıyoruz. Dijital ekonomiyi de hızlandırmış bulunuyoruz. Dünyaya ne kadar açılırsak hedeflerimize o kadar yaklaşırız. her ne kadar birileri bizi kendi içimize kapamaya çalışsa da bu tuzağa düşmeyeceğiz.

Yerli savunma sanayiindeki güç bize terörle mücadelede başarıyı getirdi. Çok kısa zamanda terörün belini kıracağız. Mesele siyasi ve diplomatik güçse Türkiye sözüne en çok kulak verilen ülkelerin başında geliyor. İstedikleri kadar tuzaklar kursunlar bu tür operasyonlar bizim hedeflerimize ulaşma azmimizi perçinler. Türkiye her üflendiğinde çelme takıldığında yere kapaklanan eski Türkiye değildir."