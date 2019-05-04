Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Sur Belediyesinde kayyum döneminde alınan 145 işçinin iş akdi HDP'li yönetim tarafından sebepsiz yere sona erdirildi. Belediye binası önünde toplanan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün hemen ardından gelen işten çıkarılma kararını protesto etti. İşçilerden Mizgin Kaçar, 145 kişinin, işçi haklarını savunduğunu öne süren belediye yönetimince işten çıkarıldığını söyledi. İşten çıkarılma nedeni hakkında bilgileri olmadığını ifade eden Kaçar, “Belediyeden açıklama bekliyoruz. İşimizi, hakkımızı istiyoruz. Buradaki arkadaşların hepsi evli, çocuk sahibi. Yönetime saygı duyuyoruz, onların da bize saygı duymasını istiyoruz” dedi.

RAMAZANA ÜÇ GÜN KALA

İşçilerden İlyas Hocaoğlu da sabah belediyeye geldiklerinde işten çıkarıldıklarını öğrendiklerini dile getirerek, “Tek derdimiz evimize ekmek götürmek. İşten çıkarılmamız için hiçbir neden yok. Ramazana üç gün kala işten çıkarıldık. Evim kira, iki çocuğum öğrenci. Hiçbir gerekçe sunmadılar” diye konuştu.

Ziraat mühendisi olarak belediyede çalışan Şilan Alabaş ise “1 Mayıs’ta işçi hakları, emek ve özgürlüklere dem vuran yönetim ertesi gün bizi işten çıkardı. İşimizi ve hakkımızı istiyoruz. Aramızda engelli olan arkadaşlarımız var. Mağduruz” ifadelerini kullandı.